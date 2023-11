Em aceno a Bolsonaro, Ratinho Jr. parabeniza Milei pela vitória na Argentina

Em aceno ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e correligionários, o governador Ratinho Jr. (PSD) usou as redes sociais para parabenizar o ultraliberal Javier Milei pela vitória nas eleições presidenciais argentinas deste domingo (19). "Ao presidente eleito da Argentina, Javier Milei, o desejo de pleno êxito. Que as nossas fronteiras estejam ainda mais próximas. A liberdade venceu", postou o titular do Palácio Iguaçu, cujo nome o PSD trabalha fortemente como presidenciável em 2026 - ainda que o partido faça parte da base do governo Lula (PT) em âmbito nacional.





Autoproclamado o primeiro "libertário" a chegar à presidência da Argentina, o economista Javier Milei já confirmou nesta segunda como uma de suas primeiras medidas de governo o fechamento do Banco Central. Ele também pretender dolarizar a economia. Tido como um novo líder da extrema direita no país vizinho, Milei derrotou o peronista Sergio Massa, atual ministro da Fazenda argentino, por uma diferença de cerca de três milhões de votos. Seu discurso incendiário durante a campanha, turbinado com uma intensa mobilização nas redes sociais, logo lhe rendeu comparações com Bolsonaro.

A diferença é que Javier Milei entrou para a política há dois anos, como deputado federal. Jair Bolsonaro, apesar de adotar um discurso de "outsider" na eleição presidencial de 2018, havia exercido o mandato de deputado federal por 30 anos. O ex-presidente celebrou a vitória do argentino e externou sua intensão de comparecer à posse de Milei, em 10 de dezembro.





