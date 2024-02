Em ano de eleições, Assembleia Legislativa deve acelerar votações no primeiro semestre

Em ano eleitoral, Alep deverá acelerar votações no primeiro semestre

A Assembleia Legislativa do Paraná retoma suas atividades com uma agenda cheia no primeiro semestre, com destaque para as eleições municipais. O Conselho de Ética também será um foco, com pedidos de cassação contra o presidente da Casa e um deputado. Sugestões para melhorar a transparência e reduzir impostos devem ser discutidas pelos parlamentares. Além disso, o caso do software de interceptação de chamadas adquirido pelo governo do Estado será investigado. A atuação dos deputados nas campanhas eleitorais pode limitar a agenda legislativa. Detalhes sobre os projetos e pautas serão definidos em conjunto com o Executivo. O líder do governo na Assembleia ressalta a importância de tratar de assuntos importantes para atender os paranaenses. Já o líder da oposição destaca a necessidade de mais debates e transparência nos gastos públicos. A expectativa é de um ano produtivo e comprometido com a população. O Conselho de Ética vai analisar pedidos de cassação contra o presidente da Casa e um deputado, que também protocolou um pedido de informações na Alep. O caso segue sob sigilo de Justiça. A atuação dos parlamentares nas eleições municipais pode limitar a atuação legislativa, mas a tendência é que as votações importantes ocorram no primeiro semestre."