Em ano eleitoral, Ratinho Jr. vem a Ibiporã inaugurar condomínio e liberar verbas

O governador Ratinho Junior (PSD) esteve em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) nesta quinta-feira (12) para a inauguração e entrega do residencial Terra de Santa Cruz, no jardim Santa Luzia. São 144 apartamentos de 46 metros quadrados, que foram construídos por uma empresa privada. Cerca de 34 imóveis tiveram contrapartida do Governo Estado para que as famílias pudessem dar a entrada, por meio de recursos da Cohapar (Companhia de Habitação do Paraná).

De acordo com o chefe do Executivo paranaense, mais de 30 mil imóveis foram entregues a famílias que conseguiram o benefício do programa "Casa Fácil. “Além da pessoa ter a oportunidade de fazer o financiamento da casa própria na Caixa Econômica, o Estado, para as famílias mais humildes, banca entrada de R$ 15 mil. É um facilitador e isso aquece a nossa economia, porque a construção civil gera muito emprego para o Estado”, destacou.

O casal Paulo Sérgio e Josiane da Silva esperou 20 anos para ter o próprio imóvel. Moradores de Ibiporã, eles deverão se mudar para o apartamento ainda este mês. “O sentimento é de felicidade. Foi uma luta para conseguirmos comprar, pagamos os valores do apartamento junto com o aluguel. Estamos muito felizes e realizados”, comemoram. Outros 175 apartamentos estão sendo construído numa área ao lado e os interessados que se enquadram nas regas também têm acesso ao subsídio da Cohapar.





