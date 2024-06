Em Londrina, Lu Oliveira aciona Comissão de Ética contra Madureira

A decisão da CML (Câmara Municipal de Londrina) de absolver a vereadora Mara Boca Aberta (Podemos) completa uma semana nesta quarta-feira (5), mas a sessão de julgamento continua repercutindo na política londrinense.







A vereadora Lu Oliveira (Republicanos) registrou na última sexta-feira (31) um boletim de ocorrência contra o vereador Fernando Madureira (PP), alegando possível falsidade ideológica. Ela também acionou a Comissão de Ética contra o parlamentar.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Oliveira e Madureira fizeram parte da CP (Comissão Processante) que investigou Mara - eles se somaram a Santão (PL), que presidiu a comissão. O parecer final do processo, que teve Madureira como relator, recomendou a cassação da vereadora.





Por outro lado, Oliveira teve voto divergente, não identificando irregularidades e apresentando uma tabela com a cronologia dos fatos analisados - Mara respondia, entre outras acusações, por supostamente ter divulgado e colocado recursos do Fundo Eleitoral na campanha inexistente ao Senado Federal do seu marido Emerson Petriv, o Boca Aberta, em 2022.

Publicidade





A discussão entre os dois ocorreu após Madureira questionar e alterar essa tabela, acrescentando uma decisão judicial do dia 6 de setembro de 2022 que não reconheceu a candidatura de Petriv. Ele teria divulgado e, conforme diz o boletim de ocorrência, iria distribuir essa tabela na sessão de julgamento.





A nova versão - que não estava presente nos autos - mantinha a assinatura digital de Oliveira, mas destacava o trecho modificado, sinalizando com o texto: “Sendo assim, todo esse cronograma fraudulento feito pela vereadora Lu Oliveira cai por terra”. Por outro lado, a vereadora aponta que a decisão do dia 6 só transitou em julgado em outubro, após as eleições daquele ano, e que esse fato constava na sua cronologia.





À FOLHA, Oliveira explica que conversou com o presidente da Câmara, Emanoel Gomes (Republicanos), e com o procurador jurídico Miguel Aranega para que o caso seja encaminhado à Comissão de Ética. Como Madureira preside a comissão, a vereadora quer que ele deixe o posto.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA