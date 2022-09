Em Londrina, Ratinho Jr. afirma que 'debate mais importante' é com a sociedade

Pela primeira vez desde o início de sua campanha pela reeleição, o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), esteve em Londrina nesta quarta feira (21) para cumprir agenda eleitoral. Ele se reuniu no Sinduscon Norte PR (Sindicato da Indústria da Construção Civil do Estado do Paraná), com representantes de entidades de classe e empresários e profissionais do setor. Na pauta do encontro, a discussão de medidas para fomentar o desenvolvimento do setor na Região Norte do Estado e prestar contas do que o governo do Estado fez pelo setor nos últimos quatro anos.





Questionado sobre as críticas dos seus adversários, segundo os quais o governador tem fugido dos debates, Ratinho Junior minimizou. "O debate mais importante é com a sociedade. O que eu estou fazendo hoje com o Sinduscon é praticamente um debate, para apresentar nossas propostas e ouvir as críticas, as reclamações e as sugestões."

No início de agosto, o governador faltou ao debate realizado pela Band TV alegando compromisso já assumido e, no último dia 1, o Coletivo de Sindicatos de Londrina promoveu um debate na UEL (Universidade Estadual de Londrina) com os candidatos ao governo do Paraná. Além de Ratinho Junior, foram convidados Roberto Requião (PT), Ricardo Gomyde (PDT) e Angela Machado (PSOL). Apenas Ratinho não compareceu. Mas ele destacou sua participação nas sabatinas e deu como "provável" sua presença no debate da RPC, na semana que vem.





Na noite de terça-feira (20), o candidato à reeleição já havia tido um encontro com representantes do Sinduscon em Curitiba. "É um setor muito importante, gera emprego, ajuda no desenvolvimento local e da região", destacou o governador.





"A construção civil é uma das alavancas da economia e o Paraná vem crescendo muito. A ideia é ouvir as lideranças do setor para planejar o futuro dos próximos quatro anos, caso vença as eleições, e também fazer uma prestação de contas do que já foi feito por Londrina e pelo Norte do Paraná."







