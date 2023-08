Enio Verri se reúne com prefeitos para apresentar possíveis recursos de Itaipu

Acotovelados na tarde desta sexta-feira (4) em uma sala de reuniões da Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), prefeitos da região de Londrina ouviram do diretor-geral brasileiro da Itaipu Binacional, Enio Verri, os planos da gestão da companhia para interiorizar investimentos no Paraná.





Concorrida, a agenda também teve a presença de outras autoridades, como deputados estaduais e federais com base de atuação no norte do estado – alguns deles em polos apostos quando se trata da relação com o governo federal.

“Estamos fazendo uma política ambiental para todo o Paraná. Nesta região, de forma, específica, vamos ter recursos para ajudar os municípios, por exemplo, com reciclável, organizando cooperativas, arrumar estradas rurais para que não tenham erosão. São políticas que ajudam a conter o assoreamento do Lago [de Itaipu]”, prometeu Verri.





Quadro considerado de peso pelo PT no Paraná – antes de ser indicado por Luiz Inácio Lula da Silva para a Itaipu, ele era deputado federal –, o político riu quando perguntado se os eventos interior afora já significam um movimento para uma eventual candidatura ao governo do estado em 2026.

“Nós nem pensamos nisso. Por enquanto, minha tarefa é fazer com que as políticas que foram assumidas pelo presidente Lula sejam cumpridas no Paraná e no Mato Grosso do Sul. Tem que ser essa minha preocupação. Eleição, visto que eu não sou candidato a prefeito, é excessivamente longe.”





Já o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), voltou a fazer acenos públicos ao governo Lula ao discursar na reunião. “Leve minha gratidão ao presidente Lula. O país está indo bem, só não vê quem quer”, disse se dirigindo a Verri e mencionando informações recentes de redução das taxas de inflação e desemprego.





