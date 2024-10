Entenda a diferença entre votos totais e votos válidos

Com a proximidade das eleições municipais, que acontecem no próximo domingo (6), o Datafolha divulga nesta quinta (3) as intenções de votos válidos dos eleitores, e não apenas os votos totais, como fez até aqui. Mas qual é a diferença entre essas duas formas de contabilização?





Os votos válidos excluem os votos inválidos (em branco e nulos) e são os únicos considerados pela Justiça Eleitoral para calcular os resultados. Para conquistar o cargo de prefeito, por exemplo, os candidatos precisam obter 50% mais um dos votos válidos, e não totais.

Embora o voto seja obrigatório no Brasil, o eleitor é livre para não escolher nenhum político, caso deseje. Para votar em branco, ele deve apertar as teclas "branco" e "confirma" na urna eletrônica. Para anular, basta digitar qualquer número inexistente, como "00", e depois "confirma".