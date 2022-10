Entenda o movimento da esquerda e direita no legislativo do Paraná na última eleição

A disputa acirrada entre os presidenciáveis Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a divisão dos votos entre a direita e a esquerda também produziram efeitos no Poder Legislativo. As bancadas de ambos os lados cresceram na Câmara: o PL, que tem 76 deputados atualmente, passará a contar com 99 a partir de 2023; já o PT, que elegeu 58 parlamentares em 2018, terá 80 cadeiras na próxima legislatura.





No Paraná, a disputa foi amplamente favorável ao governador reeleito Ratinho Júnior (PSD), apoiador de Bolsonaro. O PSD terá 15 das 54 cadeiras na Assembleia Legislativa do Paraná (AL) e teve o deputado estadual mais votado, Alexandre Curi, com mais de 237 mil votos. Quatro foram eleitos pela primeira vez: a ex-secretária de Saúde de Curitiba Márcia Huçulak, Gugu Bueno, Adão Litro e Cloara Pinheiro.

Na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, o PSD do Paraná teve o deputado mais votado do partido em todo o país, Beto Preto, ex-secretário estadual da Saúde, que recebeu 206.885 votos. A bancada será a maior do estado na Câmara, com sete parlamentares. Paulo Litro, que atualmente é deputado estadual, terá seu primeiro mandato.





A oposição no Paraná também comemorou as eleições legislativas. A bancada do PT na AL cresceu de cinco para sete deputados. Os quatro que disputaram a reeleição foram novamente eleitos (Tadeu Veneri foi eleito deputado federal). Os novos nomes serão Renato Freitas, Ana Júlia e Dr. Antenor.



A bancada na Câmara também cresceu. De três deputados do PT na atual legislatura, passará a ter seis dos partidos que integram a Federação Brasil Esperança (PT, PCdoB e PV). Gleisi Hoffmann, Zeca Dirceu e Enio Verri, os três do PT, se reelegeram. A eles se somarão o deputado estadual Tadeu Veneri, Carol Dartora (PT) e Aliel Machado (PV).







O PT do Paraná comemorou a eleição de Renato Freitas, vereador que teve o mandato cassado em Curitiba após participar de uma manifestação em uma igreja na capital. A cassação acabou revertida pelo ministro do Supremo Tribunal Federal Roberto Barroso, o que devolveu os direitos políticos a Freitas. Além disso, o partido elegeu a primeira mulher negra deputada federal pelo Paraná, Carol Dartora, que também é vereadora em Curitiba.



A Folha ouviu duas das eleitas pela primeira vez para saber mais sobre suas trajetórias e suas propostas para o Poder Legislativo: Márcia Huçulak e Carol Dartora. Leia o perfil nestas páginas.





Ana Júlia Ribeiro (PT), de 22 anos, é a deputada mais jovem da história a ocupar uma vaga na AL (Assembleia Legislativa), e Carol Dartora (PT), 39, é a primeira parlamentar negra eleita pelo Paraná para o Congresso Nacional. Elas estão entre os quatro vereadores da Câmara Municipal de Curitiba que conquistaram os novos cargos de um total de 17 que disputaram as eleições pela capital paranaense.





