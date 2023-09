Entidades LGBTQIA+ criticam projeto de lei contra união homoafetiva

Em meio à tramitação do projeto de lei que proíbe o casamento de pessoas do mesmo sexo, participantes o 20º Seminário LGBTQIA+ do Congresso Nacional criticaram, na terça-feira (19), a iniciativa em discussão pelos deputados. No momento da realização do seminário, a Comissão de de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados se reunia para a votação do PL 5167/09, que foi adiada para a semana que vem, depois de horas de discussão entre apoiadores e críticos da medida.





Segundo Bruna Benevides, secretária da Articulação Política da Associação Nacional de Travestis e Transexuais, a tentativa de votar o projeto no mesmo dia e hora do seminário foi uma tentativa de enfraquecer a articulação do movimento LGBTQIA+. “Essas armadilhas querem nos desviar do nosso objetivo, que é avançar, e a gente está avançando e vai avançar cada vez mais”, opinou. Benevides observou que, caso o projeto de lei seja aprovado pelo Congresso Nacional, será barrado pelo STF (Supremo Tribunal Federal), por ser inconstitucional.

“Se hoje não há a menor possibilidade de eles impedirem efetivamente o casamento, ou negarem o acesso à retificação de nome e gênero ou a garantia do acesso à saúde para a juventude e as crianças, todos direitos que nós conquistamos, é porque nós, enquanto movimento, conseguimos pautar essas conquistas de forma sólida”, afirmou.