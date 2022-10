Entidades minimizam baixo número de deputados de Londrina

Londrina é a segunda maior cidade do Paraná e, por consequência, o segundo principal colégio eleitoral do Estado, com mais de 393 mil eleitores. Entretanto, o município não tem conseguido converter sua importância populacional e econômica em representatividade na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) e na Câmara dos Deputados. O município segue com três cadeiras na Assembleia. Se considerar a região metropolitana são quatro. Na Câmara também manteve três lugares.





Com domicílio eleitoral em Londrina foram eleitos para a Alep Tiago Amaral (PSD), Tercílio Turini (PSD) e Cloara Pinheiro (PSD). A cidade tem 5,5% das 54 vagas. Cobra Repórter (PSD) é de Rolândia. Deputado estadual na atual legislatura, Boca Aberta Junior (PROS) não conseguiu a reeleição.

Já Filipe Barros (PL), Luisa Canziani (PSD) e Diego Garcia (Republicanos) conseguiram um novo mandato em Brasília. Ou seja, 10% das 30 cadeiras paranaenses na Câmara são de pessoas que vivem em Londrina.





Durante a campanha no primeiro turno, entidades da sociedade civil londrinense lançaram uma campanha para incentivar a população a votar em candidatos da região.

“Foi uma campanha (das entidades) robusta. Se pegar a votação dos vereadores que foram candidatos foi expressiva. Mas do que eleitos ou não foi a união das entidades, criando essa ideia que vai se perpetuar, uma maneira inteligente de conversar com a população”, destacou o presidente da SRP (Sociedade Rural do Paraná), Marcelo El Kadre, que também disse não acreditar que a baixa representatividade vai prejudicar as demandas da cidade.





Diretor Comercial da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Angelo Pamplona afirmou que a manutenção dos candidatos com mandato vai possibilitar a continuidade da defesa das pautas de Londrina em Curitiba e no Congresso. “Os três reeleitos (na Câmara Federal) são deputados com experiência e isso é bom, porque não tem interrupção do que estava sendo feito na participação deles na nossa necessidade. Tivemos um ganho com a Cloara, que é do partido do governador, vai ter acesso bom ao governo”, elencou.







