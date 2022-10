Londrina não amplia bancadas na AL e na Câmara Federal

Londrina encerrou o primeiro turno das eleições de 2022 sem conseguir avançar no número de cadeiras na Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Dos três deputados estaduais da cidade com cargos no legislativo que tentaram a reeleição, dois conseguiram permanecer na função - Tiago Amaral (PSD) e Tercilio Turini (PSD), ambos da base do governador reeleito Ratinho Jr. (PSD).





Já o deputado Boca Aberta Jr. (Pros) não foi reeleito, mas em contrapartida, a apresentadora de TV Cloara Pinheiro (PSD), também aliada de Ratinho Jr., conseguiu se eleger, mantendo a bancada londrinense na AL com três cadeiras. Contando com a reeleição do deputado Cobra Repórter (PSD), que é de Rolândia, a região metropolitana segue com quatro representantes.

Na bancada federal, a região de Londrina contava com três parlamentares e a partir do ano que vem o número segue inalterado. Além disso, dos 13 vereadores londrinenses que tentaram uma vaga no legislativo estadual ou federal nenhum teve votos em quantidade suficiente para se eleger, e os ex-parlamentares Alex Canziani (PSD) e Luiz Carlos Hauly (Podemos), experientes na Câmara Federal, tentaram retornar a Brasília, mas ficaram de fora da lista de eleitos.





Na Assembleia Legislativa, ficaram no cargo Tiago Amaral (PSD), que recebeu 112.731 votos, Cobra Repórter (PSD), com 60.729 votos, e Tercilio Turini (PSD), com 37.704 votos. Boca Aberta Junior (Pros) não se reelegeu. Cloara Pinheiro foi eleita com 35.151 votos. "Foi sofrido porque a apuração demorou mais do que a gente imaginava e, no final, ficaram vários candidatos disputando as vagas do partido e cada vez que mudava, dava um frio na barriga", descreveu Turini.

O parlamentar perdeu votos em relação à contagem de 2018 e avalia que essa redução se deve a um número maior de candidatos na disputa. "Ampliei o número de votos nos municípios do Norte, Norte Pioneiro e Vale do Ivaí, mas em Londrina havia um número muito grande de candidatos e houve uma dispersão de votos. Isso faz parte, os partidos lançam os candidatos e eles vêm para disputar", avaliou.





Agora reeleito, Turini promete retomar pautas de grande interesse para o Norte do Paraná e os paranaenses. Uma delas é o novo modelo de pedágio, que se arrasta há quase um ano sem uma definição. "O projeto analisado pelo Tribunal de Contas não é o projeto dos sonhos da gente, precisamos avançar", reconheceu. Ele apontou ainda a duplicação da PR-445 como uma obra prioritária e a atuação pela melhoria da saúde, com o aumento do financiamento para o SUS, e da educação, com foco nas universidades.



