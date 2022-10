Cloara Pinheiro 'acorda' deputada e diz que não vai deixar a tevê

Figura conhecida da população paranaense, em especial da região Norte, por seu trabalho na frente das câmeras, a apresentadora Cloara Pinheiro, 59, agora será vista também na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná). Natural de Curitiba, mas morando em Londrina há décadas, a apresentadora foi eleita pelo PSD com 35.151 votos. Mas até sair o resultado final foram muitas reviravoltas.

LEIA TAMBÉM: Londrina não consegue ampliar bancadas na Alep e na Câmara Publicidade Publicidade

Cloara terminou o domingo (2) como suplente, porém, acordou nesta segunda-feira (3) como deputado estadual eleita, graças ao quociente eleitoral, que leva em conta o número de votos válidos dos candidatos para determinar o número de vagas que cada partido tem direito. “Foi um sufoco. Dormi falando: trabalhei tanto, uma equipe maravilhosa, campanha linda (e ficar de fora), fui dormir triste. Acordei com telefonemas às 6h e contanto que tinha dado certo”, comemorou. Será sua estreia na política.

A apresentadora é assistente social de formação, atua no entretenimento há 25 anos e destacou que foi preparada pela vida para este momento. Em 1994, perdeu a filha Carolina, então com cinco anos, por conta de câncer. “A ficha não caiu ainda. Deus escolhe e capacita. Estou sendo capacitada para tudo isso com muito amor e carinho e isso me deixa tranquila”, destacou. A cor usada na campanha, roxa, foi em homenagem à filha. Publicidade Publicidade



Bandeiras



Com atuação ligada às causas sociais, principalmente de entidades que oferecem tratamento e acolhida para pessoas que lutam contra o câncer, Cloara pretende levantar a bandeira da saúde na Assembleia. Há 21 anos é madrinha da ONG Viver, que atende crianças acometidas pela doença, e ainda apoia o Ilece, Instituto Flávia Cristina e Hospital do Câncer. Outras pautas que defende e deseja discutir a nível de Estado são o empreendedorismo, a educação e a parte social. Publicidade

“Considero importante termos mais ONGs, não só para as pessoas com câncer, mas para auxiliar aquelas que precisam de ajuda em geral. Londrina, por exemplo, tem grandes hospitais, mas as pessoas vêm para a cidade (fazer tratamento) e não têm onde ficar, não têm apoio. No empreendedorismo, entendo que várias empresas precisam do adolescente, jovem, mas muitos deles não têm a base, não estão preparados para o mercado de trabalho. Eles precisam de capacitação”, elencou. Publicidade



Futuro na tevê