Faltam dez dias para o 2º turno das maiores eleições brasileiras em 90 anos

Todo o contingente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), em Brasília, e dos 27 TREs (Tribunais Regionais Eleitorais) de cada unidade da Federação está mobilizado para garantir a organização de eleições seguras, tranquilas e transparentes. São 22 mil pessoas, entre servidores e colaboradores, engajados nesse trabalho, além de mais de 2,6 mil juízas e juízes eleitorais e 2,6 mil promotoras e promotores do Ministério Público.

Em 12 estados, a votação também será para governador e vice-governador: Alagoas, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Mato Grosso do Sul, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe.

Daqui a dez dias, o Brasil fará o segundo turno das maiores eleições já realizadas nestes 90 anos de existência da Justiça Eleitoral. No dia 30, último domingo de outubro, quase 156,5 milhões de eleitoras e eleitores – 697 mil no exterior – retornarão às urnas em 472.075 seções eleitorais localizadas nos 5.570 municípios do país e em 181 cidades no exterior, para eleger o presidente e o vice-presidente da República.

Voto em trânsito

Em todo o país, 314.803 eleitoras e eleitores solicitaram o direito de votar fora do domicílio eleitoral no segundo turno do pleito. Essas pessoas poderão votar apenas para presidente da República se a localidade onde estiverem for fora do estado de origem.





Assim, nas seções eleitorais designadas pelos respectivos TREs para receber as eleitoras e os eleitores em trânsito, as urnas eletrônicas apontarão um número de eleitores aptos a votar para presidente diferente dos aptos a votar para governador se houver segundo turno de votação também para o governo do estado na localidade.