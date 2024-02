‘Foi unânime a opção pelo meu nome’, diz Mestre Madureira, novo líder do PP na Câmara de Londrina

O vereador Mestre Madureira (PP), novo líder do Progressistas na CML (Câmara Municipal de Londrina), rechaçou qualquer forma de retaliação na troca da liderança do partido no Legislativo, posição que era ocupada por seu correligionário Matheus Thum.





À FOLHA, Madureira ressalta que teve seu nome indicado pelo presidente do diretório municipal, deputado federal Marco Brasil, e que, após consultar os vereadores da legenda, “foi unânime a opção pelo meu nome”. “Nada mais democrático que isso”, aponta. "Não vejo nada de retaliação."

O novo líder explica que, com a liderança, a ideia é “pacificar nossos trabalhos aqui" e, também, do partido em relação às possíveis parcerias com o PP durante as eleições.





“Como temos a experiência do Executivo e como líder do prefeito aqui dentro, então a maioria dos vereadores do partido resolveu me escolher para estar nessa posição”, disse o parlamentar, que também é vice-presidente da CML.