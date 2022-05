Frente de vereadores para analisar novo modelo de pedágio empaca na Câmara de Londrina

Em dezembro do ano passado, a Câmara Municipal aprovou a continuidade dos trabalhos da Comissão Especial de Acompanhamento do Novo Modelo de Pedágio do Paraná. Mais de cinco meses depois, o grupo, formado pelos vereadores Fernando Madureira (PTB), Lenir de Assis (PT) e Beto Cambará (Podemos) ainda não se reuniu para discutir o assunto.

O colegiado foi de fato criado em fevereiro de 2021 e durou até o final do ano. Para cumprir o regimento, os parlamentares encerraram as atividades e apresentaram um requerimento para criar uma nova comissão, sugestão aprovada em plenário. A composição é a mesma: Madureira na presidência, Lenir na relatoria e Cambará como membro.

A petista elaborou um relatório parcial de 39 páginas, onde destacou o que considerou "uma massiva manifestação" da Câmara para barrar a instalação de uma praça de pedágio na PR-445. A decisão foi questionada em nota de repúdio endereçada ao governador Ratinho Jr. (PSD).



CONTINUE LENDO: "Vamos analisar o quê?", pergunta Fernando Madureira