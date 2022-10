Funcionários preparam materiais especiais de orientação para o 2º turno em colégio da zona norte

Em Londrina, eleitores de todas as regiões começaram, na manhã deste domingo (30), a ir às urnas para a votação para Presidente da República. No Colégio Estadual Pe. Wistremundo Roberto Perez Garcia, na zona norte de Londrina, eleitores e funcionários da Justiça Eleitoral esperam um segundo turno organizado e sem intercorrências.





“Agora no começo da manhã está tudo muito tranquilo. Não tivemos nenhum problema com filas nem mesmo com brigas”, afirma Gilza Santos, auxiliar de serviços eleitorais.

Para que os eleitores não precisem esperar em longas filas - situação comum durante o primeiro turno das eleições - os funcionários preparam materiais especiais de orientação.





“Além das recomendações do TRE, produzimos alguns materiais que vão facilitar a vida do eleitor e a nossa”, conta Luciana Bordignon, administradora do prédio.

Uma das medidas adotadas pelos funcionários consiste em uma área para tirar dúvidas. Os eleitores podem pedir informações e, também, retirar um papel que indica sua mudança de seção.





Apesar de não haver filas, alguns eleitores enfrentam dificuldades. Este é o caso de Ana Maria Inácio Fávero, aposentada de 74 anos. “Até que não tinha fila, mas eu queria poder votar aqui embaixo. Subir escada é difícil para mim e não tem elevador”, conta.

Mesmo com as dificuldades, a aposentada afirma que não deixa de votar, pois acredita que seu voto é importante para o futuro do País.

O engenheiro da computação Rubens Minoru tem a mesma opinião. “Votar é essencial e acho que, nesse momento, também precisamos nos posicionar. Não podemos ter medo”, comenta.

