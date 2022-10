Segundo turno: eleitores vão às urnas neste domingo em Londrina

Muitos eleitores decidiram sair cedo de casa neste domingo (30) de eleição para votar no segundo turno para Presidência da República. Em um dos maiores colégios de Londrina, o Colegio Estadual Vicente Rijo, na área central, antes mesmo de as seções eleitorais abrirem, muitas pessoas já aguardavam em fila.





"Cheguei às 7h. Fui uma das primeiras porque no primeiro turno fiquei três horas na fila. Não quis correr esse risco hoje", comenta Gabriela Martins.

A dona de casa Joselina Franco Paes, 69, saiu de casa às 5h30 para chegar cedo no local de votação. "Peguei dois ônibus e cheguei poucos minutos antes de abrirem as salas. Enquanto eu souber o caminho da seção eleitoral, eu vou votar porque eu penso no futuro dos meus filhos e netos. Quero garantir o melhor presidente para eles", valoriza.







Em Londrina, são 393.687 eleitores divididos em 1.139 seções. No primeiro turno, cerca de 320 mil eleitores compareceram às urnas. A Justiça Eleitoral em Londrina também é responsável pelas eleições em Tamarana (Região Metropolitana de Londrina), que tem 8.372 pessoas aptas a votar. São três zonas eleitorais em Londrina e uma em Tamarana.





