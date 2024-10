Gamê é eleito à prefeitura de Porecatu com 35,94%

Gamê (União Brasil) foi eleito para a prefeitura de Porecatu, na Região Metropolitana de Londrina, com 35,94% dos votos válidos (2.645 votos).





Na segunda colocação, Janaina da GM ficou com 27,44% (2.019 votos). Em terceiro e quarto, respectivamente, ficaram Tenan, com 21,76% (1.601 votos), e Carlos Dias, com 14,87% (1.094 votos).

Porecatu tem 9.919 eleitores. O vice-prefeito Gamê conseguiu se eleger agora como prefeito pelo MDB, PSB e União Brasil. Carlos Dias foi o nome indicado pelo PDT e Podemos, enquanto que Janaína da GM foi a candidata do Mobiliza, PP, Republicanos e Solidariedade. Encerrando a lista, Tenan foi o candidato do PL. No Legislativo, são 91 nomes para 9 vagas.