Gastos da Câmara de Londrina com viagens aéreas em 2021 superam três anos anteriores

Em apenas nove meses, o gasto da atual legislatura da Câmara Municipal com passagens aéreas já supera o de três anos anteriores inteiros (2018, 2019 e 2020). Levantamento feito pela FOLHA no próprio site do Legislativo mostra que os vereadores gastaram R$ 26.821,65 em 15 viagens em 2021, sendo 13 para Brasília (DF) e duas para Curitiba. Os dados foram atualizados até o dia 1º de setembro.

Segundo o balanço, houve apenas uma viagem no ano passado, quando teve início a pandemia do coronavírus. Daniele Ziober (PP) foi para a capital federal entre 4 e 6 de fevereiro, antes dos primeiros casos da doença no País, "buscar emendas para Londrina atender demandas de políticas públicas dos animais". A despesa foi de R$ 2.593,98. Em 2019, a Câmara desembolsou R$ 16.145,83 em 16 viagens, só que com destinos mais baratos, como São Paulo e Foz do Iguaçu. Em 2018, o valor com passagens de avião foi de R$ 15.805,66 em 12 viagens. O ano de 2017 representou o maior gasto: R$ 43.448,24 em 25 viagens.



Defensora da causa animal, Ziober alegou à FOLHA que foi atrás de verba para a área, mas outros setores também. Entre 4 a 6 de maio, por exemplo, acompanhou o prefeito Marcelo Belinati (PP) e a secretária do Idoso, Andrea Ramondini, em uma visita na Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa para debater "a possibilidade de reforma para os centros de convivência e a cessão de um ônibus".





Visitou ainda o FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação) com o objetivo de buscar dinheiro para a rede municipal de educação. No final de agosto, reuniu-se em Curitiba com diversos políticos e o chefe da Casa Civil, Guto Silva (PSD), para tratar de uma possível construção do Hospital Público Veterinário e a expectativa de Londrina ter uma Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente.



Na Folha de Londrina, veja as justificativas dos demais parlamentares.