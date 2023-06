Hauly quer trabalhar pela Reforma Tributária em seu retorno à Câmara

Hauly é o idealizador da proposta original da Reforma Tributária, a Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 110/2019 que tramita no Senado. Quando perdeu o mandato, em 2019, ele não desistiu de brigar pela aprovação da sua proposta de uma nova legislação tributária. O paranaense abriu uma consultoria e começou a trabalhar em defesa do projeto. De 2019 para cá, ministrou cerca de 470 palestras sobre a Reforma Tributária. "Consegui, nesse período, manter a chama acesa da Reforma Tributária no Senado e na imprensa, fazendo palestra em todo o canto do Brasil", explicou.

Hauly foi vereador e ex-prefeito de Cambé (Região Metropolitana de Londrina). Também foi secretário de Fazendo do Paraná por duas vezes e sete vezes deputado federal. No Congresso, o paranaense teve uma atuação importante na área econômica, principalmente em legislação tributária, participando da comissão que criou a Lei do SuperSimples e do MEI (Micro Empreendedor Individual).

REFORMA TRIBUTÁRIA





Além de se empenhar pela aprovação da Reforma Tributária, Hauly quer trabalhar por uma Reforma Política. "O voto proporcional com barreira é um limitador da ascensão de pequenos dentro do Parlamento brasileiro", afirma. "O sistema eleitoral do voto proporcional é um absurdo, tem que ter voto distrital misto, tem que ter um presidencialismo de coalizão, que é um presidencialismo participativo misto."





Mesmo empenhado em colaborar com a reforma dos sistemas tributário e político brasileiro, Hauly afirmou que não vai descuidar dos problemas do Norte do Paraná, sua base eleitoral. Na próxima semana, pretende reunir-se com o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, e juntar forças com outros parlamentares da região para reivindicar as principais obras e serviços pleiteadas pelas lideranças locais. "Nós somos um polo e precisamos nos unir para sermos mais fortes ainda", afirmou.





