quebrou tudo

Homem embriagado agride filho adolescente e vizinho em Mauá da Serra

Redação Bonde
08 fev 2025 às 13:31

Freepik
Um homem foi preso na noite desta sexta-feira (7) em Mauá da Serra após agredir o próprio filho, de 14 anos, e um vizinho durante um surto de embriaguez. 


De acordo com a Polícia Militar, o suspeito estava transtornado, ameaçando pessoas e tentando agredir populares. Ao chegarem ao local, os agentes o encontraram caído no chão, contido por moradores. Para garantir a segurança de todos, ele foi algemado e colocado no camburão da viatura.

O adolescente relatou que o pai, após ingerir bebida alcoólica, ficou agressivo e lhe desferiu um soco na boca. Além disso, o homem quebrou o vidro de um VW Gol estacionado na via pública. O proprietário do veículo saiu da residência para verificar o ocorrido e também acabou sendo agredido.


Diante da situação, o agressor e as vítimas foram encaminhados à Delegacia de Marilândia do Sul para as providências cabíveis. O Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o adolescente.


