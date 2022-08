Horário eleitoral: Ratinho Jr. terá o dobro do tempo dos adversários em rádio e tevê

O TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) do Paraná promoveu nesta sexta-feira (19) audiência pública em Curitiba para a elaboração do plano de mídia da propaganda eleitoral gratuita dos candidatos ao governo do Paraná, ao Senado e às vagas na Câmara dos Deputados e Assembleia Legislativa no primeiro turno das Eleições 2022.





Além de definir a minuta de resolução, foi divulgada a distribuição do tempo de exibição da propaganda (em bloco e inserções) que cada partido político ou coligação terá no primeiro turno do pleito. Em seguida, foi realizado sorteio para a definição da ordem de veiculação da propaganda eleitoral.

Com 11 partidos coligados, a chapa do candidato à reeleição, o governador Ratinho Junior (PSD), terá a maior fatia do bolo na propaganda eleitoral. Serão 6 minutos e 31 segundos nos blocos veiculados três vezes por semana, além de 19 inserções diárias de 30 segundos. Já o principal adversário, Roberto Requião (PT), apenas com a federação de PT, PV e PCdoB, conseguiu dois minutos e seis inserções de 30 segundos.





Ricardo Gomyde (PDT) e a professora Angela Machado (PSOL) também irão divulgar suas plataformas no rádio e tv. Já outros cinco demais candidatos não terão espaço. São eles: Adriano Teixeira (PCO), Joni Correia (DC), Professor Ivan (PSTU), Solange Bueno (PMN) e Vivi Motta (PCB). Isso porque eles são de partidos "nanicos" que foram excluídos do sorteio por conta da cláusula de barreira e também não recebem o fundo eleitoral.