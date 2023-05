Internada com Covid, Marina Silva deve ter alta em breve, diz hospital

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, deve ter alta em breve da internação por Covid-19. Ela deu entrada no InCor (Instituto do Coração), em São Paulo, na madrugada de sábado (6), com sintomas de gripe e sinusite.





Segundo o boletim médico divulgado no início da tarde desta segunda (8), o quadro de saúde da ministra segue estável e evolui clinicamente bem. Conforme a Folha apurou, Marina deu entrada na unidade com tosse, coriza e mal-estar, e a internação ocorreu mais por precaução. A doença não atingiu os pulmões.

A ministra segue acompanhada por três profissionais: o cardiologista Sérgio Timerman, a infectologista Tânia Mara Varejão Strabelli, e o diretor da divisão de pneumologia do InCor, Carlos Roberto Ribeiro de Carvalho.





Na última semana, Marina participou do Acampamento Terra Livre, em Brasília, ocasião em que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) anunciou a homologação de seis terras indígenas que aguardavam demarcação.

Marina também escreveu sobre a doação, pelo Reino Unido, de £ 80 milhões (R$ 500 milhões) ao Fundo Amazônia, anunciada na sexta (5) pelo primeiro-ministro Rishi Sunak em agenda com Lula na sede do governo britânico, em Londres.





"Representa confirmação do apoio não só do monarca, mas do governo e do povo britânicos à luta do governo e povo do Brasil pela Amazônia."





Em março último, Marina esteve internada por dois dias em hospital particular em Brasília, também com um quadro gripal, mas à época os exames descartaram Covid ou dengue.