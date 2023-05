Paraná: Darci Piana assume o Governo até dia 16 de maio

O vice-governador Darci Piana (PSD) assume a partir deste domingo (7) o Governo do Paraná devido à viagem do governador Ratinho Junior (PSD) para os Estados Unidos e Portugal. É a segunda vez neste mandato que Piana fica no comando do Palácio Iguaçu, cargo em que deve permanecer até o dia 16 de maio, quando o Ratinho Junior retorna às atividades em solo nacional.





Piana já ocupou o cargo de governador do Estado outras vezes no primeiro mandato do governador Ratinho Junior, com as viagens dele para China, França, Espanha e Emirados Árabes Unidos.

Nesta primeira semana, o governador em exercício vai comanda algumas iniciativas importantes do Estado. Na segunda-feira, participa do lançamento do edital de adesão de startpus ao BRDE Labs 2023, programa de inovação do BRDE (Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul), e de uma agenda com o Banco Mundial, que tem financiamentos em andamento com o Estado – o mais recente deles é o Paraná Eficiente, de US$ 130 milhões, que objetiva implementar projetos de gestão de saúde e de inovação e modernização da administração.





No fim da semana, ele vaia Maringá participar de um evento de liberação de investimentos do BRDE a produtores da região dentro da Expoingá, além de visitar a feira agropecuária.

