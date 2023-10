Justiça determina o bloqueio de bens do prefeito de Porecatu por fraudes em licitações

Atendendo ao pedido do MPPR (Ministério Público do Paraná) em ação civil pública, o Judiciário determinou liminarmente o bloqueio de bens do prefeito, do secretário municipal de Saúde e de um assessor de Planejamento de Porecatu (Região Metropolitana de Londrina).





Os três são investigados por suspeita de fraude em licitações conduzidas pelo Município. A suspeita é de direcionamento de processos licitatórios para enriquecimento ilícito – também são requeridos na ação os particulares possivelmente beneficiados com a prática.

O montante a ser bloqueado solidariamente entre os réus é de R$ 180 mil.





A ação por ato de improbidade administrativa é um desdobramento de investigações conduzidas pelo núcleo de Londrina do Gepatria (Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à Improbidade Administrativa), em conjunto com a 1ª Promotoria de Justiça de Porecatu e a Promotoria de Justiça de Faxinal, que identificaram a atuação do grupo em pelo menos 29 municípios do Paraná.

