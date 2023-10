Com queda na arrecadação, Prefeitura de Londrina suspende novas contratações

A Prefeitura de Londrina fechou setembro com uma arrecadação R$ 20 milhões abaixo do montante estimado para o período no orçamento de 2023.





O dado engloba fontes próprias e transferências externas. Esse é mais um elemento em meio a um cenário problemático: como noticiado pela FOLHA no último dia 15, o ano do Executivo local tem sido marcado por recursos abaixo dos inicialmente projetados na peça orçamentária.

Com menos dinheiro em caixa, a gestão já está além do limite de alerta do volume reservado à folha de pagamento. Em agosto, o índice fechou em 50,51%. A realidade fiscal mais apertada já afeta contratações de novos servidores para o Executivo.





O ingresso de aprovados em concursos acabou suspenso há cerca de um mês, segundo o secretário de Fazenda da administração Marcelo Belinati (PP), João Carlos Perez.

Com isso, já têm sido prejudicadas demandas como o reforço no efetivo da Guarda Municipal. A GM fez certame em 2022 e conta com 158 pessoas prontas para serem convocadas, mas, por ora, não há previsão para isso ocorrer. A corporação recebeu novas atribuições neste ano – entre elas, disponibilizar ao menos um agente para fazer a segurança de cada unidade de ensino da Secretaria de Educação, como determina a lei 13.608, sancionada em junho.





“EQUIPE ANALISANDO DIA A DIA”

Questionado sobre o tema em entrevista coletiva na terça-feira (3), Belinati reconheceu que a Prefeitura – apesar de até agora, nas palavras dele, estar em “tranquilidade relativa” nas finanças – também já acendeu a “luz de alerta”.





“Estamos observando todo o cenário para que, caso necessário, possamos tomar as medidas necessárias para garantir o equilíbrio fiscal”, afirmou.





