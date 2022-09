Justiça Eleitoral faz últimos ajustes nas urnas eletrônicas do Paraná

A menos de duas semanas do primeiro turno, a Justiça Eleitoral faz os últimos ajustes na preparação das urnas eletrônicas que serão utilizadas no primeiro turno, marcado para o dia 2 de outubro. Em Londrina, serão utilizados 1.139 equipamentos, sendo um para cada sessão em 145 locais de votação, além de um contingente de 10% de urnas reservas. No último fim de semana, o TRE-PR (Tribunal Regional Eleitoral) começou a testar as mídias que incluem os dados dos candidatos e de eleitores de cada uma das sessões.





Em todo o Estado, mais de 25,8 mil urnas serão preparadas, testadas e lacradas para, na véspera das eleições, serem distribuídas a 4,7 mil locais de votação nos 399 municípios.

Publicidade

Publicidade





Nesta fase são geradas as três mídias. A mídia de carga, que associa a urna à seção e ao eleitorado da seção eleitoral; a de votação, que contém a lista dos candidatos; e a mídia de resultado de votação, que armazena os arquivos com os votos da seção que serão enviados para a totalização.





LEIA TAMBÉM: Candidatos ao Senado pelo PR são sabatinados por trabalhadores em live nesta segunda

Publicidade

Publicidade





O juiz eleitoral titular da 41ª zona eleitoral de Londrina, Maurício Boer, informou que essa fase só pôde ser iniciada após o julgamento de todas as candidaturas no Paraná. Ao todo, são 1.535 consideradas aptas e 48 inaptas (por renúncia ou indeferimento sem recurso interposto pelo partido).





Dentre as candidaturas aptas, 90,94% ou 1.396 foram deferidas, sendo que as demais foram indeferidas pelo TRE, mas ainda aguardam julgamento do recurso. Ou seja, os nomes dos candidatos irão constar na urna até o trânsito em julgado do registro. "No fim de semana nós baixamos essa listagem completa dos candidatos deferidos ou os indeferidos nos casos que estão sub judice. Após isso, fizemos a geração de mídias no sábado e domingo com os flashcards com os demais dados de eleitores de cada sessão e o sistema de totalização", disse Boer, acrescentando que o procedimento foi acompanhado por representantes da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil).





Leia mais sobre a transparência no processo de votação nas urnas eletrônicas na FOLHA DE LONDRINA