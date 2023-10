Lideranças paranaenses voltam a cobrar asfalto entre Tamarana e Ortigueira

Seja no ímpeto do Palácio Iguaçu em derrubar as amarras judiciais que barram o desenrolar da construção da Ponte de Guaratuba, no Litoral, ou no esforço concentrado de lideranças de Londrina e região em incluir o Contorno Leste na nova concessão do pedágio, a ambição do poder público e da sociedade civil em emplacar projetos de infraestrutura Paraná afora segue dominando manchetes em 2023.





Também neste ano, ainda no fim de abril, o secretário estadual da Indústria, Comércio e Serviços, Ricardo Barros, recebeu um ofício pedindo o apoio do governo Ratinho Junior (PSD) para uma obra com menos apelo midiático – mas igualmente relevante para uma região com problemas históricos de desenvolvimento econômico e social.

Publicidade

Publicidade





O pedido levado a Curitiba é o asfaltamento da estrada de terra de cerca de 35 quilômetros entre Tamarana e Ortigueira, já entre a região Norte do estado e os Campos Gerais. Assinado pelo deputado estadual Tercilio Turini (PSD) e a prefeita de Tamarana, Luzia Suzukawa (PSDB), o documento é mais um capítulo de uma demanda solicitada há anos por moradores e lideranças dos dois municípios.





“É a abertura de novas oportunidades, geração de emprego, renda. Tanto cresce Tamarana como Ortigueira, e toda aquela região, que são os distritos de Briolândia, Natingui, Assentamento RR e outros núcleos que existem ali com centenas de famílias”, defendeu Suzukawa.

Publicidade





Segundo ela, essas comunidades rurais, por praticidade – mesmo tendo de encarar a poeira ou o barro –, fazem cotidianamente a travessia da ponte do Rio Apucarana Grande, limite entre os dois municípios, para utilizar serviços como o do Hospital São Francisco, gerido pela Prefeitura de Tamarana.





“É de suma importância se existe um asfalto na questão de emergência no atendimento à saúde”, exemplificou a tucana.

Publicidade





“NÃO PODE SER SÓ ORTIGUEIRA”





“Caminhões que tiram o eucalipto que vai para a indústria em Ortigueira [unidades Puma, da Klabin] vão via Tamarana, e hoje quem banca com tudo isso [manutenção das vias] é o município [...] O estado fez parcerias com a Klabin ali na região de Telêmaco Borba, Ortigueira, em que a própria Klabin participou de asfaltamento de estradas”, apontou Turini.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: