Obra do Contorno Leste de Londrina é incluída na concessão do pedágio

A obra do Contorno Leste de Londrina está assegurada pelo governo federal na nova concessão de rodovias do Paraná. A informação foi dada com exclusividade à FOLHA pelo prefeito de Londrina, Marcelo Belinati (PP), em entrevista nesta segunda-feira (21).





O chefe do Executivo municipal afirmou ter sido avisado no domingo (20) pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT) – que, por sua vez, foi comunicada pelo ministro dos Transportes, Renan Filho.

A conexão viária abre um novo acesso entre a PR-445 e a BR-369, passando nas proximidades de áreas como a Estrada do Limoeiro. Entre os objetivos, o projeto busca facilitar a ligação entre o norte do Paraná e o estado de São Paulo, além de aliviar o tráfego na área urbana de Londrina.





Conforme o prefeito, até o momento se sabe que a obra seria dividida nos lotes 3 e 4 da concessão, cujas empresas responsáveis por sua exploração serão definidas via edital de licitação ainda a ser lançado.





“Lá na década de 90, na primeira concessão de pedágios, essa obra já estava incluída para ser realizada. Ou seja, o povo de Londrina já pagou essa obra. E agora, na nova concessão, ela não estava incluída. É uma notícia histórica para Londrina”, comentou Belinati.







