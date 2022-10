Líderes mundiais celebram vitória de Lula nas eleições

Apenas alguns minutos após a confirmação do resultado das eleições deste domingo (30), líderes mundiais parabenizaram Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pela vitória no pleito.



A primeira reação foi do presidente da Colômbia, Gustavo Petro, que ainda antes do anúncio do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) escreveu "Viva Lula" em sua conta no Twitter. Petro era, até este domingo, o último líder de esquerda a ser eleito na América Latina e, nos últimos dias, declarou abertamente seu apoio ao petista.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, e a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, também se manifestaram. Na Europa, as primeiras declarações vieram do premiê de Portugal, António Costa, e do presidente da França, Emmanuel Macron.





"Envio meus parabéns ao Lula por sua eleição para ser o próximo presidente do Brasil após eleições livres, justas e críveis. Estou ansioso para trabalhar juntos para continuar a cooperação entre nossos dois países nos próximos meses e anos", declarou Joe Biden, presidente dos EUA.

"Parabéns, querido Lula, por sua eleição que abre uma nova página na história do Brasil. Juntos, uniremos forças para enfrentar os muitos desafios comuns e renovar o vínculo de amizade entre nossos dois países", sinalizou Emmanuel Macron, presidente da França.



"Viva Lula", celebrou Gustavo Petro, presidente da Colômbia.

"Lula. Alegria!", foi na mesma linha Gabriel Boric, presidente do Chile.

"Já tive a oportunidade de felicitar calorosamente o Lula pela sua eleição como Presidente da República do Brasil. Encaro com grande entusiasmo o nosso trabalho conjunto nos próximos anos, em prol de Portugal e do Brasil, mas também em torno das grandes causas globais", declarou António Costa, primeiro-ministro de Portugal.

"Parabéns, Lula, pela vitória nestas eleições em que o Brasil decidiu apostar no progresso e na esperança. Vamos trabalhar juntos pela justiça social, igualdade e contra as mudanças climáticas. Seus sucessos serão os do povo brasileiro", sinalizou Pedro Sánchez, primeiro-ministro da Espanha.



"Parabéns, Lula! Sua vitória abre um novo tempo para a história da América Latina. Um tempo de esperança e futuro que começa hoje. Aqui você tem um parceiro para trabalhar e sonhar alto com a boa vida de nossos povos", declarou Alberto Fernández, presidente da Argentina.

"Hoje mais do que nunca, amor e muita felicidade. Obrigado povo do Brasil. Obrigado, camarada Lula, por devolver alegria e esperança à nossa América do Sul", celebrou Cristina Kirchner, vice-presidente da Argentina.



"Comemoramos a vitória do povo brasileiro, que elegeu Lula como seu novo presidente. Viva os povos determinados a serem livres, soberanos e independentes! Hoje no Brasil a democracia triunfou", afirmou Nicolás Maduro, ditador da Venezuela.



"Cidadãos brasileiros foram às urnas para eleger seu novo presidente em uma eleição pacífica e bem organizada. Parabéns pela sua eleição, Lula! Estou ansioso para trabalhar juntos e promover as relações UE-Brasil com seu governo e com as novas autoridades do Congresso e do Estado", declarou Josep Borrell, Chefe da diplomacia da União Europeia.



"Temos certeza de que Lula voltará a trabalhar para os mais pobres e restaurará a dignidade e a soberania de seu país nas relações exteriores. A Grande Pátria te abraça, irmão!", parabenizou Evo Moralez, ex-presidente da Bolívia.