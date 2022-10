Reduto bolsonarista, Londrina dá 72,86% dos votos ao atual presidente

A exemplo do primeiro turno, o atual presidente Jair Bolsonaro (PL) venceu com grande margem em Londrina. O atual presidente obteve 72,86% ou 225.349 votos. O presidente eleito neste domingo Luís Inácio Lula da Silva (PT) conquistou no município apenas 27,14% ou 83.923 votos. Historicamente, Lula nem o PT nunca ganharam em Londrina em todas as vezes que disputaram a presidência.







No segundo turno das eleições em 2018, Bolsonaro conquistou 80,32% dos votos válidos contra 19,58% do então candidato Fernando Haddad (PT). Em 2014, o candidato que fazia oposição ao governo petista, Aécio Neves (PSDB), recebeu 77,6% dos votos válidos, enquanto sua adversária e ex-presidente Dilma Roussef obteve 22,3%.

Em 2010, a ex-presidente Dilma Roussef também perdeu em Londrina. Naquele pleito José Serra (PSDB), venceu a disputa em Londrina com 75,54% dos votos, contra 24,46% da petista. Já em 2006, o ex-presidente Lula foi derrotado no município pelo adversário e atual vice Geraldo Alckmin, que obteve 68,38% contra 17,75% dos votos atribuídos a Lula.

Na sua primeira campanha vitoriosa a presidente em 2022, Lula venceu nacionalmente com 61,32%, porém Serra obteve em Londrina 55,36% contra 44,66% do petista no segundo turno.