Londrina: Belinati ressalta voto regional e afirma que Brasil não é país com ódio

O prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, votou no Colégio Universitário na abertura das urnas eletrônicas, às 8h, na manhã deste domingo (2). A seção de votação onde o prefeito está cadastrado tinha apenas uma pessoa na fila e Belinati levou poucos minutos para votar.







Em seguida, ele atendeu a imprensa e ressaltou a importância da democracia e o respeito pelo próximo com opiniões divergentes. "Espero que a eleição transcorra de maneira tranquila. Tem que existir respeito entre as pessoas. Não é porque eu penso diferente do meu irmão, de outra pessoa, que eu devo desrespeitá-la. Somos todos brasileiros. O Brasil não é um país de ódio. Nunca foi um país de ódio. O Brasil é um país de amor, de fraternidade, de companheirismo. Somos reconhecidos no mundo inteiro pela alegria do povo brasileiro, enfim, essa irmandade que existe no nosso povo e esse é o momento da gente demonstrar isso, respeitando as diferenças políticas", declarou.





Belinati também destacou a necessidade do eleitor escolher candidatos regionais para que demandas municipais possam ser contempladas para o desenvolvimento de Londrina. "É muito importante para a cidade de Londrina ter mais representantes para buscar recursos e melhorias no desenvolvimento da cidade. Um prefeito não administra uma cidade sozinho. Ele precisa de todo um apoio, seja em Curitiba, seja em Brasília", avaliou o prefeito ao lembrar das eleições gerais em 2018, quando o deputado estadual mais votado em Londrina era de Curitiba.





Independente do resultado, Belinati afirmou que espera bons governos no Estado e no País e assim, uma influência positiva na cidade. "E vamos torcer para o próximo presidente da República ir bem, para o próximo governador ir bem, senadores, deputados. Isso é muito importante."