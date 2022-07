Londrina: LDO projeta arrecadação de R$ 2,69 bilhões em 2023

Por unanimidade, a Câmara Municipal de Londrina aprovou nesta quinta-feira (30) a LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) para o exercício de 2023. A proposta, apresentada pelo Executivo, estima as receitas e despesas municipais do próximo ano em R$ 2,69 bilhões em valores correntes, com variação de 14,57% em comparação com o projetado para 2022.

Com base na Lei de Responsabilidade Fiscal, o projeto também apresenta as metas e prioridades da gestão Marcelo Belinati (PP) na organização e a estrutura dos orçamentos, as diretrizes específicas para o Legislativo, além da previsão relativa às despesas do Município com pessoal e encargos sociais. Sem polêmicas, a LDO já havia sido debatida em audiência pública, que ocorreu em 6 de junho de 2022. O texto foi aprovado em primeiro turno em maio e não houve apresentação de emendas (alterações no texto original) por parte dos parlamentares.

