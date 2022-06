Transporte intermunicipal ficará mais caro a partir de sexta; passagens chegam a R$ 6,05

A partir da zero hora desta sexta-feira (1º) as empresas que exploram o transporte intermunicipal irão aumentar o valor das passagens.

A autorização do DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) atende a uma decisão da Justiça, que na semana passada determinou o reajuste das tarifas metropolitanas, atendendo uma ação impetrada pela Fepasc (Federação das Empresas de Transporte de Passageiros dos Estados do Paraná e Santa Catarina) e pelo Rodopar (Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário Intermunicipal de Passageiros Estado do Paraná).



Segundo o DER-PR, o percentual médio de aumento deverá ser de 22,38% para as linhas rodoviárias e de 28,04% para as metropolitanas. A TIL, responsável pela linha Ibiporã-Cambé, fará um incremento de 28% e a passagem vai passar de R$ 4,45 para R$ 5,70. Já o trajeto Londrina-Rolândia, de responsabilidade da Viação Garcia, a tarifa vai custar R$ 6,05, aumento de R$ 0,30.







Entre os passageiros que dependem do transporte público para os deslocamentos nas cidades da região a informação gerou insatisfação. “Tudo aumenta nesse País, mas o salário de quem é assalariado não. Deveriam refletir, porque estamos numa crise econômica”, afirmou o vendedor Ronaldo Valim.







O autônomo Marcos Lopes relatou que o gasto extra terá impacto na renda da família. “Moro em Ibiporã e estou desempregado. Quando preciso de ônibus para fazer algum trabalho pontual tiro do meu bolso para pagar. É triste”, classificou.



