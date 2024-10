Londrina: Vereadores do Republicanos manifestam apoio a Tiago Amaral

O deputado estadual Tiago Amaral (PSD), que está no segundo turno na disputa pela Prefeitura de Londrina, anunciou nesta terça-feira (8) seus primeiros apoios. Os vereadores Emanoel Gomes - presidente da CML (Câmara Municipal de Londrina) -, Chavão e Deivid Wisley, todos do Republicanos, manifestaram apoio publicamente ao candidato em um evento no comitê de Amaral.





Com isso, em um eventual governo do pessedista, a sua base na CML (Câmara Municipal de Londrina) chegaria a pelo menos 12 vereadores - seis do PL, dois do PSD, um do Avante e três do Republicanos.

“Londrina vem avançando, mas precisa dar uma nova guinada. Precisa acontecer uma grande transformação”, disse o presidente do Legislativo. “Nós precisamos tomar uma decisão e, diante de tudo que vem ocorrendo, a gente se posicionou. Esse posicionamento de vir aqui hoje é uma atitude minha.”





Por outro lado, o apoio do deputado federal Diego Garcia (Republicanos), que ficou em quarto lugar com 22.751 votos (8,59%), ainda não foi oficializado. Ele estava em Brasília e não participou do evento desta terça. Gomes garantiu que Garcia, que é presidente municipal do Republicanos, tem ciência do posicionamento dos vereadores.

Questionado sobre o apoio de Garcia, Amaral disse que tem conversado com o deputado federal. “A gente aguarda ele retornar de Brasília, porque eu tenho dito em todas as entrevistas da importância e da grande campanha que ele fez, defendendo princípios, propostas e valores, e é uma pessoa que eu tenho convicção plena que vai estar com a gente nesse projeto”, afirmou Amaral em entrevista coletiva. "É um grande parceiro, um cara que tem muito a contribuir com Londrina."





O candidato adiantou que também está conversando com o deputado estadual Tercilio Turini (MDB), que ficou em terceiro lugar com 24.894 votos (9,40%). “O Tercilio sempre me ajudou bastante nas questões de infraestrutura”, disse o candidato.

Amaral voltou a dizer que enfrenta “essa máquina que está há 30 anos comandando a cidade” e avaliou que o grande número de abstenções no primeiro turno, superior a 111 mil eleitores, é fruto da “indignação com o atual momento da política em Londrina”.





“Nós vamos fazer essa cidade avançar com muita força e por isso é importância de receber o apoio dos vereadores. O próprio Tercilio Turini, tenho certeza absoluta, muita convicção, vai estar com a gente nessa jornada”, completou.





Turini também era do PSD, mas migrou para o MDB no começo deste ano para viabilizar sua candidatura à Prefeitura de Londrina. Ele faz parte da base do governador Ratinho Junior (PSD) na Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), assim como Amaral.