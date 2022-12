Lula só vai anunciar ministros após 12 de dezembro

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou nesta sexta-feira (2) que anunciará nomes de ministros apenas depois de sua diplomação, marcada para 12 de dezembro.





A entrega do diploma pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral) oficializa o resultado das eleições e é necessária para a posse do novo mandatário. "Depois que eu for diplomado, depois que eu for presidente da República reconhecido, eu começo a escolher meu ministério", disse Lula em coletiva de imprensa em Brasília.





Segundo o presidente eleito, ele já tem "80% do ministério" na cabeça. Lula, no entanto, garantiu que a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, não fará parte da equipe de governo para "não desmontar o partido".

Já uma eventual visita aos Estados Unidos para se reunir com o presidente Joe Biden também só ocorreria após a diplomação.





"Eu não posso viajar antes da diplomação. Se eu tiver de viajar, vai ser depois dessa data [12 de dezembro]. Os EUA padecem de uma necessidade democrática tanto quanto o Brasil. O estrago que o Trump fez na democracia americana é o mesmo que o Bolsonaro fez no Brasil", declarou.