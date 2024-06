Manifestantes ocupam a frente da Assembleia Legislativa do PR sob vigilância da PM

Após iniciar a concentração na Praça Santos Andrade, no centro de Curitiba, manifestantes contrários à terceirização de 200 colégios estaduais no Paraná saíram em passeata e começaram a ocupar a frente à Alep (Assembleia Legislativa do Paraná), no Centro Cívico, onde o projeto de lei será votado na tarde desta segunda-feira (3). A movimentação é acompanhada por tropas da Polícia Militar.