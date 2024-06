Professores da rede estadual começam greve com protesto em Curitiba

Justiça determina suspensão da greve de professores, mas APP-Sindicato mantém posição

Mesmo com a decisão do TJ-PR (Tribunal de Justiça do Paraná) de suspender a greve dos professores marcada para começar nesta segunda-feira (3), a APP-Sindicato (Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Paraná) mantém a paralisação.