Marcelo Belinati reage a debate entre candidatos na tevê: 'Falam mal de Londrina'

Os sete candidatos à Prefeitura de Londrina participaram do primeiro debate na TV aberta, um balão de ensaio de como será a campanha eleitoral, que oficialmente começa no dia 16.





O prefeito disse que “eles falam mal de Londrina”, mas estão “desesperados para ser prefeito da nossa cidade”.







“Prefeitura, senhores políticos candidatos, não é brinquedinho para chamar de seu, não. Prefeitura é missão de vida. Ser prefeito é amar a cidade, é colocar esse amor por Londrina em forma de trabalho para servir à nossa população e cuidar da cidade que amamos”, acrescentou.

Durante o debate, foram feitas críticas à atuação da administração nas áreas da saúde e educação, no combate à dengue, no cuidado com o centro histórico e no tratamento com a população em situação de rua, que cresceu nos últimos anos. Para Belinati, esse discurso atrapalha a cidade, afastando investimentos e novos moradores.