Mesmo eleito, vereador Régis Choucino volta para a Agricultura

Eleito vereador com 2.936 votos, o empresário e produtor rural Régis Choucino (PP) reassumiu a Secretaria Municipal de Agricultura na última quinta-feira (10), conforme decreto publicado no Jornal Oficial do município.







Ele havia sido exonerado em abril deste ano, dentro do prazo para concorrer a uma das cadeiras da CML (Câmara Municipal de Londrina). Agora, conduzirá os trabalhos até o fim da atual gestão.

O vice-prefeito João Mendonça ficou responsável pela pasta municipal até o final de setembro, quando, com a licença do prefeito Marcelo Belinati (PP), assumiu a Prefeitura, deixando o posto de secretário para Gilmar Domingues Pereira, presidente do Ippul (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Londrina).





Além de Choucino, o ex-presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina) Marcelo Oguido (PL) também conseguiu uma vaga na Câmara de Londrina. Ronaldo Siena (Republicanos), ex-secretário do Ambiente, e Péricles Deliberador (PSD), ex-superintendente da Acesf (Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários de Londrina), bateram na trave.