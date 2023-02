Ministério Público apura possíveis danos ambientais em Carnaval no Jardim Botânico

As reclamações de moradores da zona sul sobre o carnaval de rua realizado pela Prefeitura de Londrina no estacionamento do Jardim Botânico já reverberam no MP-PR (Ministério Público do Paraná).





A 20ª Promotoria de Justiça, setor do MP da cidade especializado na defesa do meio ambiente, abriu um procedimento administrativo para apurar se a festividade causou danos contra a área verde gerenciada pelo governo do Paraná — e delinear possíveis responsabilidades quanto a isso.

Quando o evento terminou, no último domingo (19), milhares de foliões deixaram uma quantidade expressiva de lixo em vias de acesso e no próprio estacionamento da área.





Os resíduos foram recolhidos no dia seguinte por funcionários de terceirizadas da CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização).





Há munícipes de bairros próximos ao Jardim Botânico, no entanto, que também têm reclamado de situações como o som alto gerado pela festa, transtornos na fluidez do trânsito, veículos estacionados em frente a garagens de residências e o uso indevido de muros de imóveis como “banheiro particular.”





