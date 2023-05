Contorno Leste une lideranças de Londrina, que divergem sobre financiamento

Um dos entusiastas do tema, o deputado estadual Tercilio Turini (PSD), assim como disse à FOLHA no fim de abril, voltou a reivindicar durante o encontro que Londrina e região não podem perder a oportunidade de cobrar a inclusão da iniciativa no lote 3 do novo modelo de pedágio em fase de implantação do Paraná.

A necessidade de viabilização célere do Contorno Leste tem sido uma pauta praticamente unânime entre lideranças políticas e econômicas de Londrina. A maneira de tirar essa ideia do papel, entretanto, ainda não é consenso entre quem tenta convencer os governos Lula (PT) e Ratinho Junior (PSD) da necessidade de realizar a obra vislumbrada há pelo menos três décadas.

Luísa tenta incluir obra no PAC





Já Luísa Canziani, que é do mesmo PSD de Turini, segue a defender outra maneira de desatar o nó do Contorno Leste. A deputada federal tenta emplacar a execução da empreitada no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), do governo federal.





“A minha avaliação é que dificilmente a obra do Contorno Leste será incluída no contrato de concessão das rodovias estaduais porque está prevista a obra do Contorno Norte. Estamos trabalhando para conseguir que essa obra [Contorno Norte] seja executada já nos primeiros anos de concessão. Acredito que é essa luta que precisamos travar”, comentou em declaração enviada à FOLHA por sua assessoria de imprensa.





A solução via PAC, todavia, ainda é alvo de tratativas com a gestão petista. “A equipe do ministro [da Casa Civil, Rui Costa] argumentou que há dificuldades em incluir no PAC uma obra que faça a ligação entre uma rodovia federal com uma rodovia estadual, mas que há a possibilidade de fazer essa conexão se for com rodovias federais. Dessa forma, a equipe afirmou que essa questão seria discutida internamente no ministério, inclusive, com a possibilidade de elaboração do projeto da obra, bem como sua inclusão no PAC”, acrescentou Canziani.





