Ministro da Educação diz que compra de tablets foi 'mal arquitetada'

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, disse que a destinação de R$ 3,5 bilhões para a compra de tabletes para alunos e professores de escolas desequipadas foi "mal arquitetada”. Aprovada pelo Congresso, a medida encontrou muita resistência no Executivo, que após vetar a medida e travar uma queda de braço com o STF (Supremo Tribunal Federal), obteve o poder de determinar o prazo para a aplicação destes recursos.

Questionado durante evento com prefeitos, em Arapongas (RML), Ribeiro voltou a dizer o problema da educação no Brasil não decorre da falta de recursos. "Eu fui contra por uma razão. Não porque o MEC é contra a internet, o mundo virtual. Ela foi muito mal arquitetada. Nós temos uma outra lei com um conteúdo muito maior de prestação de contas.





Não é o valor que se deposita nas contas que resolve o problema de educação no Brasil. Se fosse assim, os governos anteriores teriam tido sucesso. Com essa lei, falta gestão, por isso fomos contra”, afirmou. Ribeiro esteve em Arapongas ao lado de técnicos do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), deputados estaduais do Paraná e do secretário de Educação do Paraná, Renato Feder.

Leia mais na Folha de Londrina.