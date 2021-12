Ministro Edson Fachin é eleito próximo presidente do TSE

O ministro Edson Fachin foi eleito nesta sexta-feira (17) o próximo presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Ele assumirá o cargo em 28 de fevereiro. O ministro Alexandre de Moraes será o vice-presidente.

A eleição costuma ser protocolar, sendo de costume que os ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) que atuam no TSE se revezem na presidência da Corte Eleitoral. Fachin substituirá o ministro Luís Roberto Barroso.

Fachin deve ficar no cargo até agosto, quando se encerra a sua passagem de dois anos como ministro do TSE. O ministro Alexandre de Moraes assumirá, então, o cargo e deverá estar no comando da Justiça Eleitoral durante as eleições gerais de 2022 e permanecerá no cargo até junho de 2024.





A eleição simbólica foi realizada durante a sessão de encerramento do ano judiciário no TSE, e os ministros votaram em uma urna eletrônica instalada no plenário do tribunal. Foram seis votos a um. É tradição que o próximo ocupante da presidência vote no vice.





O TSE é composto por sete ministros titulares – três oriundos do STF, dois do STJ (Superior Tribunal de Justiça) e dois advogados com notório saber jurídico indicados pelo presidente da República, a partir de lista tríplice encaminhada pelo Supremo.

