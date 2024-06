Morre Maria José Piana, esposa do vice-governador do Paraná, aos 77 anos

O governador Ratinho Junior (PSD) decretou luto oficial de três dias pela morte de Maria José Piana, esposa do vice-governador Darci Piana, neste domingo (16). Ela tinha 77 anos e lutava contra um câncer desde o fim do ano passado. A morte aconteceu no Hospital Erasto Gaertner, em Curitiba, onde estava internada há cerca de 20 dias.





Natural de Curitiba, Maria José passou a infância e juventude com seus pais e irmão em Paranaguá, no Litoral do Paraná. Darci e ela eram casados há 55 anos e tiveram dois filhos: Eduardo, já falecido, e Patricia, atualmente com 51 anos.

"É com imenso pesar que recebemos a notícia da morte de Maria José. Ela e Darci construíram uma trajetória magnífica e que marcou a história do Paraná. Ele sempre me falou do amor e do companheirismo que tinham um pelo outro. Que Deus conforte todos os familiares e amigos nesse momento de dor", afirmou Ratinho Junior.





O vice-governador também lamentou a morte da esposa. "Maria José descansou. Seu legado de honestidade, brio, amor e candura será para sempre honrado por mim. O que conforta é saber que ela descansará em paz, junto de Deus e de nosso amado filho Eduardo", disse.





O velório será no Palácio Iguaçu, a partir das 19h, e o enterro no Cemitério Paroquial Campo Comprido, na segunda-feira (17), às 11h.