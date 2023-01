Nomes de rua e honrarias lideraram propostas dos vereadores de Londrina em 2022

Dar nome a ruas, criar datas comemorativas e distribuir honrarias foram ações que ocuparam um espaço amplo na agenda da CML (Câmara Municipal de Londrina) ao longo de 2022.





A constatação é fruto de um levantamento exclusivo feito pela FOLHA junto ao próprio Legislativo da cidade.

Publicidade

Publicidade





Em um total de 194 projetos, 39 deles denominam locais públicos, 16 estabelecem comemorações no calendário oficial e outros 16 concedem títulos de homenagem a pessoas e instituições, somando 71 iniciativas apenas nesses quesitos.





O recorte da pesquisa abarca todas as propostas protocoladas no último ano e que não foram retiradas de pauta — ou seja, seguem em tramitação ou se tornaram lei.

Publicidade





Se forem excluídas da conta as matérias enviadas pela Prefeitura de Londrina e consideradas exclusivamente as apresentadas pelos próprios parlamentares, esses três tipos de textos significam 56,8% do total de 125 encabeçados pelos vereadores em 2022.





SONIA GIMENEZ LIDERA

Publicidade





Ainda em relação ao último ano, entre os 19 membros da CML, 15 deles têm em tramitação ou aprovaram projetos de lei para dar nome a ruas e outros espaços públicos de Londrina.





As exceções nesse caso foram Jessicão (PP), Mara Boca Aberta (Pros), Mestre Madureira (PP) e Roberto Fú (PDT). A vereadora com mais propostas nesse sentido é Professora Sonia Gimenez (PSB), com oito. Ela é a parlamentar que mais apresentou projetos no geral em 2022: foram 30, das quais 27 seguem tramitando ou já foram incorporadas à legislação local.

Publicidade





Segundo Gimenez, os pedidos para prestar homenagens — seja por meio do batismo de locais público ou da concessão de títulos de honraria — também vêm dos próprios moradores.





“É função do vereador. Se eles [homenageados] merecem, não tem outro órgão que faça isso. A gente sabe que esse tipo de projeto é mais fácil de chegar ao Executivo para ser sancionado, mas não significa que a gente vá se debruçar nessas homenagens”, alegou a parlamentar.

Publicidade





Além disso, Sonia Gimenez está entre os vereadores com mais iniciativas que incluem datas no calendário oficial do município.





São três encabeçadas por ela (“Semana de Conscientização sobre Fissura Labiopalatina”, “Dia em Memória às Vítimas de Acidentes de Trânsito” e “Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência”) e uma feita em coautoria com Deivid Wisley (Pros), que institui a “Semana e o Dia do Tatuador”.





Para ela, essas ações servem para “dar visibilidade” para determinadas pautas e segmentos da sociedade.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.