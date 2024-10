Nova Zona Eleitoral de Londrina acolhe eleitores estreantes e idosos

Uma novidade nas eleições municipais em Londrina foi o funcionamento da Zona Eleitoral 146 nas instalações do Asilo Santo São Vicente de Paulo, localizado na avenida Madre Leonia Milito, 499. Durante todo o domingo, o fluxo de eleitores foi de acordo com as expectativas e sem qualquer intercorrência.





De acordo com a administradora de prédio eleitoral, Polyane Primo, não houve um só momento em que as cabines eleitorais ficaram vazias. "Os eleitores se distribuíram bem ao longo do dia e tudo transcorreu normalmente", explica.

A sede de votação, instalada em uma quadra ampla e bem iluminada ganhou fitas adesivas de sinalização horizontal para definir as três seções eleitorais e também a sinalização vertical. Primo esclarece que um dia antes da votação é realizada uma visita para organizar todas as salas e permitir que a circulação dos eleitores e o momento reservado à urna sejam em conformidade com a legislação.





"Felizmente foi melhor do que o esperado e notamos que os presentes se sentiram bem, a circulação fluiu também para as pessoas com necessidades especiais porque planejamos o espaço para todos", ratifica. "Observamos a presença de muitos jovens nas sessões e acreditamos que eles estão votando pela primeira vez", acrescenta.





O estudante do 3º ano do ensino médio, João Matheus Proença, 18 anos, foi um dos eleitores que votou na zona 146. "Primeira vez", confirma sorrindo. "Eu moro aqui mesmo, na Gleba Palhano, e foi excelente", comenta. A também estudante Letícia Vidal, 18 anos, marcou presença na mesma zona eleitoral. "Moro bem pertinho, estou votando pela primeira vez e deu tudo certo", comenta.





