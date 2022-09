Nove a cada dez mesários no Paraná são voluntários

Desde 2004, a Justiça Eleitoral vem incentivando, a cada eleição, a participação de mesários voluntários. Com o passar dos anos, o engajamento da população no processo eleitoral vem aumentado, mas em Londrina os números são surpreendentes. Nas eleições de 2022, que ocorrerão no próximo domingo (2), dos 4.656 mesários que atuarão nas quatro zonas eleitorais, 92% são voluntários.





“Temos 4.271 voluntários, o que representa um percentual muito alto. Para se ter uma ideia, no Estado esse número é de 50%. Vamos continuar trabalhando para aumentar ainda mais, até chegar o momento de termos somente voluntários. Inclusive, as pessoas podem continuar se inscrevendo para formarmos um banco de reserva”, comenta Maurício Boer, juiz da 41ª zona eleitoral, a maior do município, com 100.260 eleitores.

No Paraná, serão 100.460 mesários participantes, e em todo o País o número de convocados é de 1.823.553, sendo quase a metade (863.179) voluntários. Os dados são do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) e mostram ainda a boa participação feminina, com 68%, a prevalência da faixa etária de 35 a 39 anos e grau de instrução de nível superior completo (36%).





Os mesários atuarão nas seções eleitorais do início ao fim da votação, conferindo a assinatura e documento dos eleitores e liberando a urna eletrônica para o voto. Cabe aos mesários, também, garantir o sigilo do voto e a tranquilidade no ambiente de votação.





