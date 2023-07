Ouvidoria-Geral de Londrina lança site

A Ouvidoria-Geral do Município de Londrina implementou um novo canal de relacionamento com os usuários de serviços públicos da Prefeitura. Trata-se do site próprio do órgão, disponível no endereço ouvidoria.londrina.pr.gov.br. Além de dar mais dinamismo às informações e prestação dos serviços de ouvidoria pública, há uma série de ferramentas que permitem aos munícipes realizar suas demandas e consultar legislações pertinentes ao órgão, assim como acompanhar a publicação dos relatórios periódicos de demandas registradas.





A nova plataforma, além de ser mais lúdica, ganha novos contornos e passa a ser mais didática na apresentação das informações. “O objetivo é ser mais dinâmico e atender as determinações das legislações voltadas às ouvidorias públicas, com foco direcionado aos cidadãos, usuários dos serviços públicos. No Portal da Prefeitura, continuará a menção do site da Ouvidoria-Geral, porém, redirecionando o usuário à nossa página, mais moderna e visualmente mais agradável para quem a visita”, comentou o ouvidor-geral do Município, Alexandre Sanches Vicente.

A reformulação, segundo o ouvidor-geral, surgiu de um processo de amadurecimento da equipe e das constantes orientações fornecidas tanto pela CGU (Controladoria-Geral da União) quanto pelo TCE-PR (Tribunal de Contas do Estado do Paraná). Essas instituições têm fiscalizado a administração municipal através dos processos de transparência pública, com ótica especialmente voltada às ouvidorias públicas. “No site, há orientações sobre cada um dos serviços que ofertamos, acesso aos formulários para registro de demanda e aos outros canais de comunicação existentes, bem como informações sobre quem é a equipe da Ouvidoria-Geral do Município. Tudo isso atende ao que as legislações nos orientam a disponibilizar, dando mais transparência e versatilidade para o usuário”, salientou.





Outro aspecto a ser enfatizado está no endereço eletrônico, que oferece mais praticidade para o usuário, tanto quando é digitado no navegador da internet, quanto no momento em que aparece em mecanismos de busca como o Google, quando o solicitante digita os termos “Ouvidoria” e “Londrina”.





O diretor de Tecnologia da Informação da Prefeitura, Márcio Horaguti, que foi o primeiro Ouvidor-Geral do Município, reforçou que "a partir de agora, a Ouvidoria passa a contar com um portal dedicado, voltado aos seus serviços e repleto de informações à comunidade”. O gerente de Relacionamento e Desenvolvimento de Sistemas IV, Norberto Alves Filho, foi um dos idealizadores da plataforma, que levou cerca de dois meses para ser desenvolvida e finalizada.





