Para cientista política, partidos legislam em causa própria para evitar problemas futuros

Ela diz não ver necessidade de uma grande reforma, mas de respeito às regras estabelecidas nos anos anteriores. “Reformas pontuais ajudam, como a obrigação de destinar ao menos 30% do Fundo Eleitoral para campanhas de mulheres e o fim das coligações proporcionais. Pequenas mudanças já ajudam, mas deveríamos ter menos mudanças. O problema é que no Brasil temos mudanças a cada dois anos no mínimo. Não dá tempo para os eleitores e classe política assimilarem as regras”.





Especialista em Direito Eleitoral, a advogada Juliana Bertholdi diz ver com preocupação a nova regra para punir partidos com contas rejeitadas ou que não apresentem a prestação de contas. “Atualmente, há possibilidade de sanção aos partidos em qualquer período e eles devem prestar contas todos os anos, se tiver algum problema pode haver o bloqueio total do Fundo Partidário. A nova previsão é que não serão aplicadas sanções a partidos no segundo semestre de anos eleitorais. O partido poderá continuar manipulando recursos e empenhando contas, isso me parece um certo desprezo com o dinheiro público”.





Para a advogada, falta unidade à legislação eleitoral. Segundo estudo dos pesquisadores Arthur Fisch e Lara Mesquita, da Fundação Getúlio Vargas, em 14 anos o Congresso Nacional aprovou 19 alterações. “A legislação eleitoral tem partes anteriores à Constituição de 1988, leis fundamentais da década de 1990 e uma série de emendas”, explicou Juliana Bertholdi. "Ao invés de concentrar essas normativas, como hoje é com o Código Penal e o Código Civil, o Congresso passa mais uma vez uma reforma apressada, sem um debate profundo. Ao invés de tentar transformar em um sistema coeso, adiciona ainda mais retalhos a essa colcha”, critica.





